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Beyaz Gazete
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Ankara'da feci kaza: Taksi sürücüsü can verdi

Ankara çevre yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi bariyerlere saplandı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Ekleme: 4.10.2024 - 08:48 Güncelleme: 4.10.2024 - 08:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da feci kaza: Taksi sürücüsü can verdi
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi.

Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Dutluk taksi durağına ait 06 T 3531 plakalı Hyundai marka ticari taksi Keçiören-Etlik çıkışında kontrolden çıkarak refüj başına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile bariyerlere saplanan ticari taksinin sürücüsü 41 yaşındaki E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.