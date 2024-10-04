Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 879 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 69 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 5,1 azalışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 2.929,97 TL'den. çeyrek altın ise 5.057,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 4 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.929,64Satış 2.929,97Alış 4.996,00Satış 5.057,00Alış 9.961,00Satış 10.108,00Alış 19.922,00Satış 20.146,00Alış 2.661,83Satış 2.662,01