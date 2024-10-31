Malatya'dan İstanbul'a geldi, kiracısı dehşeti yaşadı

Maltepe'de 5 sene önce evini kiraya veren bir kadın Malatya'dan gelerek, hakkında şikayet aldığı ve ödeme yapmadığı için telefonda da tartıştığı kiracısının gelerek evinin camlarını kırdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.Malatya'da yaşayan ev sahibi, yaklaşık 5 sene önce evini 19 yaşındaki oğluyla yaşayan bir kadına kiraladı.Geçen süre içerisinde kiracısı hakkında şikayetler almaya başlayan ve ödemede sorun yaşayan ev sahibi, öfkeden deliye döndü.Telefonla yapılan görüşmede kiracı, ev sahibine "Erkeksen gel görüşelim." dedi.Telefon numarası engellenen ev sahibi, kiracısına ulaşamayınca İstanbul'a geldi.Malatya'dan sabah saatlerinde yola çıkan ev sahibi, kiracısının evinin önüne gelerek bağırmaya başladı. Kızıyla birlikte eline geçirdikleri taşla camları kıran kadın, dakikalarca küfrederek kiracısını dışarı çıkarmaya çalıştı.Sokaktaki çöp konteynırını da tekmeleyen kadın, "Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım." diyerek tehditler savurdu.Yanına gelen vatandaşlara iftiralar atan kadın, mahalleyi adeta ayağa kaldırdı. Yaşanan o anları mahalle sakinleri cep telefonu kamerayla saniye saniye kaydetti.Öte yandan yaşanan olayın ardından ev sahibi kadının, polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.