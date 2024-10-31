Fethiye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis çetesine büyük operasyon: 35 şüpheli gözaltında

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüye üye olma ve yasa dışı bahis suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetesine yönelik Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda toplamda 35 şüpheli gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonun çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.