Aydın'da Sahil Güvenlik Botu tarafından 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-117) görevlendirildi.Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.