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Aydın'da Sahil Güvenlik Botu tarafından 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmenin (beraberinde 15 çocuk) imdadına Sahil Güvenlik Botu (KB-117) yetişti.

Ekleme: 31.10.2024 - 09:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:08 / Editör: Edin Uslu
Aydın'da Sahil Güvenlik Botu tarafından 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-117) görevlendirildi.

6 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Aydın'da Sahil Güvenlik Botu tarafından 21 düzensiz göçmen kurtarıldı