Aydın'da Sahil Güvenlik Botu tarafından 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmenin (beraberinde 15 çocuk) imdadına Sahil Güvenlik Botu (KB-117) yetişti.
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-117) görevlendirildi.
6 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.