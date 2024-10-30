Askerlik yerleri için tarih belli oldu! Celp tarihleri nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan askerlik​ celp dönemi tarihleriyle birlikte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan askerlik celp dönemi takvimine göre askerlik yerleri 31 Ekim Perşembe günü belli olacak.Askerlik celp dönemi tarihleri e-Devlet üzerinden “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmeti üzerinden öğrenilebilir.Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi veya e-Devlet üzerinden “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine erişim sağlanabilir.Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2024 Perşembe gününe kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyor.