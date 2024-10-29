Rafet El Roman'dan çapkınlık açıklaması!

Açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen Rafet El Roman, ameliyat olduğu söylemişti. Değerli magazincilerimizin konuya yorumları ise gündem oldu:Hande Sarıoğlu: Gerçekten üzülüyorum. 90’lı yıllarda hayran olduğumuz insanlar sonrasında bizim gözümüzde çok düşüyor. Neden böyle bir açıklama yapma isteği duydun ki? Şu sıralar yaş farkıyla evlenen insanlar var ki Rafet El Roman’da benim ne eksiğim var dedi herhalde.Didem Delen: ilişkilerde bu tür adamlar hep aynı şeyleri söylüyorlar.Bilal Özcan: çocuğu varsa bilmiyor. Metin Akpınar’ın açıklamasından sonra bu açıklamayı yapmış. Ne var gayet doğal.Pınar Eliçe: Senin 2 tane kızın var. Senin kızın babası yaşında adamla çıksa ne dersin Rafet? Sen zaten hep çapkın bir insandın ama artık lütfen otur kızlarınla ilgilen.