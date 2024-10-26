Bitlis'te PKK/KCK operasyonu! 6 gözaltı

Güvenlik güçlerince, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor.Bu kapsamda son gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama, Bitlis Valiliğinden geldi.Valilik, Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçeleri olmak üzere 6 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir