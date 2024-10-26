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Beyaz Gazete
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Bitlis'te PKK/KCK operasyonu! 6 gözaltı

Bitlis Valiliği, 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona ilişkin, "Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir." ifadesinde bulundu.

Ekleme: 26.10.2024 - 09:19 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Bitlis'te PKK/KCK operasyonu! 6 gözaltıGüvenlik güçlerince, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda son gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama, Bitlis Valiliğinden geldi.

Valilik, Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçeleri olmak üzere 6 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

6 GÖZALTI

Valilikten yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir