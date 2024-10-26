Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Ons altın uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 740 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 3 milyon 100 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.029,22 TL'den, 5.173,00 ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın​, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 26 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.028,62Satış 3.029,22Alış 5.118,00Satış 5.173,00Alış 10.205,00Satış 10.340,00Alış 20.411,00Satış 20.606,00Alış 2.746,88Satış 2.748,13