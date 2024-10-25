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Ekimde kışı yaşıyorlar! Yollar kapandı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları kapatırken, yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar ise ağıllara indirildi.

Ekleme: 25.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Ekimde kışı yaşıyorlar! Yollar kapandıKar yağışı sonucu kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalar, özellikle Sualtı Mahallesi bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Ekimde kışı yaşıyorlar! Yollar kapandı

Başkale ilçesine bağlı Sualtı ile Esenyamaç mahalleleri yakınındaki Mor Dağlarındaki yaylalarda bulunan çobanlar ve küçükbaş hayvanlar da kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ekimde kışı yaşıyorlar! Yollar kapandı

Kar yağışı ile birlikte yayladaki sürüler ağıllara indirildi.

Ekimde kışı yaşıyorlar! Yollar kapandı

Sualtı Mahalle Muhtarı Yakup Akkaya, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahallenin kış aylarında ulaşım konusunda çok sıkıntı çektiğini ifade etti.