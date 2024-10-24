Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci almaya giden servis aracı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı, kazada ilk belirlemelere göre otomobil içerisindeki 5 kişi ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınlarında plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada servis aracının boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, otomobilde bulunan 5 kişi ise ağır yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada servis aracının boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, otomobilde bulunan 5 kişi ise ağır yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.