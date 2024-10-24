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Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da öğrenci almaya giden servis aracı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı, kazada ilk belirlemelere göre otomobil içerisindeki 5 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 24.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:37 / Editör: Edin Uslu
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınlarında plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada servis aracının boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, otomobilde bulunan 5 kişi ise ağır yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı