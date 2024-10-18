Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.
Bu kapsamda Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık çalışmanın ardından Nevşehir merkezli Kayseri, İstanbul, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi.
9'U ÖĞRENCİ 15 KİŞİ YAKALANDI
Bu kapsamda 9'u üniversite öğrencisi 15 kişi, 16 Ekim'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
500 MİLYON TL VURGUN
Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL para hareketi tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden B.D.'nin yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.