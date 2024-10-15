İstanbul'da korkutan kaza: Otomobil motosikletle çarpıştı
Avcılar'da ara sokaktan çıkan motosikletle caddede ilerleyen otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İstanbul'da yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.
Avcılar ilçesi, Yeşilkent Mahallesi'nde ilerleyen otomobil sürücüsü Tuncay Aslan, ara sokaktan çıkan moto kurye Burak Önder'e çarptı.
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.
MOTOSİKLETLİ YARALANDI
Bu sırada market önünde temizlik yapan bir kişi, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Avcılar ilçesi, Yeşilkent Mahallesi'nde ilerleyen otomobil sürücüsü Tuncay Aslan, ara sokaktan çıkan moto kurye Burak Önder'e çarptı.
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.
MOTOSİKLETLİ YARALANDI
Bu sırada market önünde temizlik yapan bir kişi, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.