İstanbul'da korkutan kaza: Otomobil motosikletle çarpıştı

İstanbul'da yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.Avcılar ilçesi, Yeşilkent Mahallesi'nde ilerleyen otomobil sürücüsü Tuncay Aslan, ara sokaktan çıkan moto kurye Burak Önder'e çarptı.Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.Bu sırada market önünde temizlik yapan bir kişi, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.