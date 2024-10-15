  • USD: 34,20 - 34,26
  • EURO: 37,29 - 37,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da korkutan kaza: Otomobil motosikletle çarpıştı

Avcılar'da ara sokaktan çıkan motosikletle caddede ilerleyen otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ekleme: 15.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:19 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da korkutan kaza: Otomobil motosikletle çarpıştıİstanbul'da yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Avcılar ilçesi, Yeşilkent Mahallesi'nde ilerleyen otomobil sürücüsü Tuncay Aslan, ara sokaktan çıkan moto kurye Burak Önder'e çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.

İstanbul'da korkutan kaza: Otomobil motosikletle çarpıştı

MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Bu sırada market önünde temizlik yapan bir kişi, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da korkutan kaza: Otomobil motosikletle çarpıştı