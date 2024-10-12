CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken program! 15 Temmuz'a bütçe yok Yunan tiyatrosuna var

CHP'li Erdal Beşikçioğu'ndan skandallar bitmiyor. Daha önce bir çok kez liyakatsiz atamalarla gündeme gelen Beşikçioğlu son olarak 15 Temmuz ile ilgili herhangi bir anma programı yapmaması ile tepki çekmişti.Bu durumu tasarruf tedbirleri ile açıklamayı tercih eden Beşikçioğlu'nun samimi olmadığı aradan 3 ay geçmeden ortaya çıktı.15 Temmuz ile ilgili yapılacak bir programın Belediye bütçesine zarar vereceğini savunan Beşikçioğlu'nun 13 Ekim'de bir Yunan tiyatrosu programı düzenleyeceğini duyurması üzerine tepkiler gecikmedi.AK Parti AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas ve AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın konu ile ilgili açıklamada bulundu.Ömer Arvas kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşikçioğlu'nun tutarsız davranışlarını eleştirdi.Arvas gönderisinde, "Eylemler sadece sonuçlarıyla değil, kişinin şahsiyet ve haysiyetini kamuoyuna yansıtmasıyla da önem taşır. Yunan tiyatrocusuna bütçe var, kuzene belediyede görev vermeye bütçe var ama 15 Temmuz Şehitleri'ni anmaya yok. CHP'li Mansur Yavaş'ın belediye başkanına da bu yakışırdı." ifadelerine yer verdi.Nihat Yalçın ise, "Bir Yunan tiyatrosu sergileniyor belediyenin kendi tiyatro salonunda ve belediye bu işe bütçe ayırıyor. Ancak 15 Temmuz'da biz Etimesgut'ta program yapılmasıyla ilgili AK Partili meclis üyeleri olarak önerge verdiğimizde, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle bir program düzenlenemeyeceğini kendileri bize beyan etmişti. Oysa biz çok büyük bir şölen havasında program düzenlenmesini istemedik. Sadece bir resim sergisi olabilir. Bir tiyatro sahnelenebilir. Yani en azından o günü anmak amaçlı böyle bir program düzenlenebileceğini söylemiştik. Ancak tabii aslında burada tasarruf tedbirleri değil de asıl amacın farklı olduğunu, 15 Temmuz'u görmezden gelmek olduğunu bir defa da anlamış olduk.Bugün yapılan tiyatronun Türk tiyatrosu da değil bir Yunan tiyatrosu olması, ve Belediye yönetiminin tamamen milli iradeye karşı yapılmış olan bir hain darbe girişimine karşı milletin sağcısı, solcusu her kesimden, her görüşten, milletin tamamının tek yürek olup bir darbe girişimine karşı canını feda ederek iradesine sahip çıktığı, devletine, milletine, vatanına sahip çıktığı bir günü görmezden gelmeleri gerçekten üzücü bir durumdur. Kendi milli değerlerine sahip çıkmayıp da bir yunan tiyatrosuna sahip çıkması da işin ayrıca üzücü bir boyutudur. Takdir Etimesgut'lu hemşehrilerimizdir" şeklinde konuştu.