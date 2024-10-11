MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.#MillîSavunmaBakanlığı