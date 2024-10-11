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MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 11.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:22 / Editör: Atilla Özbir
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

#MillîSavunmaBakanlığı