Meteoroloji duyurdu! Hava nasıl olacak?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklıklarının yüksekliğiyle yazı hatırlatan günlere iki gün sonra veda edilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı haritalara göre iki gün sonra sonbaharı yaşatan yağışlı havalar yeniden başlayacak. 30 dereceye yakın hissedilen sıcaklıklarında mevsim normallerine yaklaşacak.Yurdun kuzey bölümleri puslu ve yer yer sisli bir gün geçirecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısı yağış​ geçişleri yaşayacak.Hafta sonu itibarıyla yağışların yeniden yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerine yaklaşarak 3 ila 4 derece kadar düşecek.Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL​ °C, 26°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CAz bulutluDENİZLİ °C, 32°CAz bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 27°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMERSİN °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 26°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 28°CAz bulutluKONYA °C, 29°CAz bulutluNEVŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 26°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 22°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 29°CAz bulutluVAN °C, 23°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açık