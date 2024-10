MHP lideri Devlet Bahçeli 'Sinan Ateş Davası' mesajı: Ülkü Ocaklarını ve MHP'yi çiğnetmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İsrail'in artan saldırganlığı ile birlikte bölgesel ve küresel tehditlere dikkat çekerek, "Başka Türkiye yoktur, Türk milletinin her ferdi birbirine sımsıkı sarılmakla mükelleftir." dedi. Bahçeli, Sinan Ateş davası ve CHP medyasının yayınlarına vurgu yaparak, "MHP malum davanın duruşmalarını dikkatle takip ediyor. Ne Ülkü Ocaklarını ne de MHP'yi çiğnetmem. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın... MHP'yi sorgulayamazsınız, sorgulatmayız..." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:'BAŞKA TÜRKİYE YOK!'Başka Türkiye yoktur, bölgesel ve küresel tehdit dalgalarının şiddetçe kıyılarımıza çarptığı bugünkü zaman diliminde Türk milletinin her ferdi birbirine sımsıkı sarılmakla mükelleftir. Sadece Camii'lerimizde, düğün alaylarında, cenaze merasimlerinde değil hayatın her alanında güncel tehlikelere direniş göstermeliyiz.Yeni dünya düzeni adıyla formüle edilen küresel sömürgecilik yalnızca Türk-İslam alemine değil, beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur. Zalimler insanlık vicdanını doğrudan hedef almışlardır.KAOTİK DÜNYAYA KARŞI MİLLİ VE MANEVİ CEPHE!Demokrasi kalpazanları, siyasi dolandırıcılar, emperyalizmin damga yemiş uşakları ne derse desin kaotik dünyaya karşı milli ve manevi cephemizin tahkimatı başlıca vazifemizdir.HAYDUT DEVLET İSRAİLİsrail Gazze ve Batı Şeria'da sistematik zorbalıklarına devam ederken aynı zamanda Yemen, Lübnan ve Suriye'ye bomba yağdırmaktadır. İsrail haydut devlet örneğinin son sürümüdür. Netanyahu ise nefret dehlizinde katlettiği masum bedellerin üzerine basa basa ikbal ve ikmal kaygısını telafi çabasına girmiştir. Savaşın bir konsept dahilinde ve stratejik olarak yaygınlaştırılmasının sadece Orta Doğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmakta ve yanlış hesap içerisindedir.ALTERNATİF DÜNYA BİRLİĞİ...Netanyahu kürsüye çıkmadan önce Nasrallah'ın infaz emrini veren cani, döktüğü kanlara BM Genel Kurulu'nu alet edecek kadar pervasız, fütursuz ve küstahtır. BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto yetkisi, tarihsel sürece bakıldığında karar alma mekanizmalarını neredeyse her krizde sınırlandırmış olması, bu yetkinin kaldırılması ya da sınırlandırılması gerekliliği dünya genelinde kabul görmesiyle sonuçlanmıştır.BMGK yapısı yeniden reforme edilmelidir, İsrail saldırıları karşısında 3 maymunu oynayanların soykırıma seyirci kalanların neyi önereceği hükmünü kaybetmiştir. Alternatif dünya birliği konusunda çalışmalar hızlanmalıdır. Dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır.SİNAN ATEŞ DAVASI...MHP malum davanın duruşmalarını dikkatle takip ediyor. Ne Ülkü Ocaklarını ne de MHP'yi çiğnetmem.Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın... MHP'yi sorgulayamazsınız, sorgulatmayız...