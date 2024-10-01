Malatya'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı feci kazada, traktör sürücüsü hayatını kaybederken otobüsteki bir yolcu ise yaralandı.

Malatya'da feci kaza...Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Cezaevi kavşağında ilerleyen C.Ö. idaresindeki yolcu otobüs ile İhsan İriağaç yönetimindeki traktör kavşakta çarpıştı.Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan M.B.B. ile traktör sürücüsü ağır yaralandı.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan traktörü sürücüsü İhsan İriağaç (71), kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.