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Malatya'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı feci kazada, traktör sürücüsü hayatını kaybederken otobüsteki bir yolcu ise yaralandı.

Ekleme: 1.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 1.10.2024 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü
Malatya'da feci kaza...

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Cezaevi kavşağında ilerleyen C.Ö. idaresindeki yolcu otobüs ile İhsan İriağaç yönetimindeki traktör kavşakta çarpıştı.

2 AĞIR YARALI
Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan M.B.B. ile traktör sürücüsü ağır yaralandı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan traktörü sürücüsü İhsan İriağaç (71), kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Malatya'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü