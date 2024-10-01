Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Ortadoğu'daki gerginlik ve FED'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle altın geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapattı. Yeni haftaya yatay seyirle başlayan ons altın​ uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 636 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 40 bin liraya geriledi.Serbest piyasada gram altın​ 2.900,16 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.986,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 1 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.899,80Satış 2.900,16Alış 4.916,00Satış 4.986,00Alış 9.803,00Satış 9.967,00Alış 19.606,00Satış 19.864,00Alış 2.638,23Satış 2.638,61