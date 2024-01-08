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Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart akşamı geliyoruz...

Seçim startını veren Murat Kurum'un son durağı Üsküdar oldu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, İstanbul'un gücünü ve değerinin nasıl artırılacağını bildiklerini ifade etti.

Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart akşamı geliyoruz...
Ekleme: 8.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 8.01.2024 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart akşamı geliyoruz...
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugün sahaya indi.

Sabah saatlerinde Eyüpsultan ilçesinde temaslarda bulunan Kurum, daha sonra Fatih Sultan Mehmet’in türbesi ile İBB’nin eski başkanlarından Kadir Topbaş’ın mezarını ziyaret etti.

Kurum sonrasında ise Üsküdar’a geçti.

Üsküdar'da yoğun ilgi

Üsküdar'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum burada vatandaşlara seslendi.

Bir gencin İBB'ye burs başvurusunda bulunduğunu ancak herhangi bir geri dönüş alamadığını belirten Kurum, "Gencimiz diyor ki; Benim ihtiyacım vardı, başvurdum ama burs alamadım. Hani nerede adalet? Biz adaletli olacağız. Kimseyi ötekileştirmeden" şeklinde konuştu.

"Projelerimizi bilim insanlarımızla birlikte hazırlıyoruz"

Sözlerine devam eden Murat Kurum, İstanbul için gerekli projelerin bilim insanlarıyla birlikte hazırlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Kurum son olarak İstanbul'un kendi gücünü ve değerini bildiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"İstanbul’un bir parçası, değeri olarak her sürecinde yönetimine katkı sunduk. Kadınlarla el ele kadınlarla üreterek, kimin ihtiyacı varsa… Gencimiz diyor ki; Benim ihtiyacım vardı, başvurdum ama burs alamadım. Hani nerede adalet? Biz adaletli olacağız. Kimseyi ötekileştirmeden. Biz milletimizin yanında olduk. Milletimiz bize nerede ihtiyaç duyduysa. Uzun zamandır bu projeleri arkadaşlarımızla, bilim insanlarımızla birlikte hazırlıyoruz. İstanbul’un kendi gücünü, değerini biliyoruz. Değerinin nasıl artırılacağını biliyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı geliyoruz."
Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart akşamı geliyoruz...
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