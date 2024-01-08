Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!

İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Gazze'yi işgal etmek için Hamas bahanesiyle bölgeye giren, 23 bini aşkın sivili katleden İsrail esir aldıkları sivillere işkence etmekten de geri kalmıyor. Aralarında çocukların da olduğu sivilleri toplayıp soyan, mezar kazdırıp stadyumlarda teşhir eden İsrail askerleri, işkencelerine yenisini ekledi.

Bu işkence yöntemini keyif alarak uygulayan İsrail askerlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İsrail askerleri, Gazze'de esir aldığı ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladı.İsrail medyasına servis edilen görüntülerde yarı çıplak soyulmuş, elleri kelepçelenmiş ve dövüldüğü anlaşılan sivillerin, İsrailli askerlere 'İyi ki geldiniz' diye bağırmaya zorlandıkları görülüyor. Sivillere zorla 'İsrail'in bizi kurtarmasını bekliyorduk' dedirten İsrail askerleri, aralarında çocukların da olduğu belli olan tutuklu sivillerin başında silahlarla bekliyor.Bu sözde 'itiraf' görüntülerinde Filistinli sivillere Hamas karşıtı cümleler söyletiliyor. 'Biz evimizde sizi bekliyorduk. Bizi kurtarmaya geldiniz' sözlerinin zorla söyletildiği belli olduğu görüntülerde sivillerin ağlayarak kendilerine ezberletilen sözleri söylemeye mecbur bırakıldıkları görülüyor.Videonun ilerleyen saniyelerinde IDF personelinden birinin 'Kimin hatası?' diye sorduğu ve yarı çıplak çaresiz sivillerin 'Hamas'ın' diye cevap verdiği görülüyor.