Giresun'da operasyon! Terör örgütüne ait sığınak bulundu
Giresun’da jandarma ekiplerince terör örgütünün kullandığı sığınak bulunup, yaşam malzemeleri imha edildi.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yağlıdere ilçesi kırsalında icra edilen 'Şehit Jandarma Er Mümin Gezer 2024/4 Operasyonu'nda, sözde Karadeniz Açılım Grubunca 2013-2018 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınak bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, sığınakta ele geçirilen yaşam malzemelerinin imha edildiği de bildirildi.