Çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat’ı öldürmüşlerdi: Çetenin evi cephaneliği aratmadı!

İstanbul'da iki çete arasında çıkan çatışmada, 15 yaşındaki Büşra Polat hayatını kaybetti. 7 ilde eş zamanlı yapılan Kafes -29 operasyonunda husumetli iki çetenin üyeleri ele geçirildi. Evlerindeki aramada, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kalaşnikof silah ele geçirildi.

Uzun namlulu silahlarla çatışan çete üyelerinin silahlarından çıkan bir kurşun başına isabet eden Büşra Polat yaşamını yitirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon yapılan suç örgütlerinin İstanbul'da dört ayrı cinayete karıştıklarını açıklamıştı.Eyüpsultan'da polis memurlarıyla çatışmaya giren çete üyelerinin, uyuşturucu madde ticareti de yaptıkları, anlaşmazlık yaşadıkları kişilere yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amacıyla çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olaylarına karıştıkları da belirtilmişti.İki çetenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.