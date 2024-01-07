Yurtta hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat, kıyı Ege'de yer yer 90 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)Samsun: Parçalı bulutlu 20Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5Diyarbakır: Az bulutlu 9