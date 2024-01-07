  • USD: 29,77 - 29,83
  • EURO: 32,50 - 32,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yurtta hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 7.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 7.01.2024 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Yurtta hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat, kıyı Ege'de yer yer 90 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu 9
AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi
MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu
Kaçak villa rezaletinde CHP yandaşı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu suçu mühendisi attı: “Tekstilciyim, aylık gelirim 10 bin lira”
Yeni yılın ilk 4 gününde 4 bin 853 firari yakalandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller
Mansur Yavaş, Ankara'yı zammın başkenti yaptı: Türkiye'nin en pahalı ekmeği...
Başkan Erdoğan Blinken'i kabul edecek! İşte masadaki 5 kritik konu
CHP’de ‘değişim’ lafta kaldı! Kılıçdaroğlu’nun 13 yılda yaptığını 2 aya sığdırdı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!
Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı
46 ilde Narkogüç-42 operasyonu: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı!
Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...
CHP’li Belediyeden skandal karar
Başkan Erdoğan Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşuyor
Goldman Sachs: Türk Lirası değer kazanacak ve TCMB rezervleri artacak
Bakan Göktaş 'Bu beni rahatsız ediyor' diyerek uyardı: Sahada olun
Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz
Yurtta hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı...

Yurtta hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı...

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!