Uzmanlardan balon balığı uyarısı: O illere akın ettiler!

Hatay'da 7 kişilik bir aile, yedikleri balon balığından zehirlendi. Yaşanan olay, denizlerimizdeki tehlikeyi bir kez daha akıllara getirdi.İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan ise balon balığının Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleştiğini söyledi.Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balon balığının yeni rotasına dikkat çekti. Balon balığının Ege ve Marmara Denizi'ne akın ettiğini belirten Metin Karan, 'Balon balığı türlerini fotoğrafları ile tanıtmak lazım. Bu balığın her türü oldukça zehirli ve tehlikeli oluyor' dedi.İklim değişikliklerinden dolayı balon balıklarının güneyden göç ettiklerini vurgulayan Karan, şöyle devam etti: Eskiden kış ayları daha soğuk geçtiği için bölgemizde yoktu. Ancak iklim sıcakları daha yüksek olduğu için balık şu an hep göç halinde. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığı ile mücadele için tanesini 5 TL'den alıyor.Ancak Avrupa ülkelerinde balon balığının tanesini balıkçılardan 2 dolara aldıklarına dair bilgi aldım. Türkiye'de ucuz olduğu için balıkçılar da avlamak istemiyor. Böylelikle balon balığı, her geçen sene daha fazla artıyor. Şu an balon balığının avlanma oranı yüzde 1 bile değil.Bu nedenle balıkçılara verilecek destek ya da alım fiyatının artırılması ile avlanma oranı yükseltilebilir ve balon balığı oranının normale dönmesi sağlanabilir