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Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi!

Kars Sarıkamış'ta 109 yıl önce donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik çeşitli etkinliklerle anılıyor. Sarıkamış'ta anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.

Ekleme: 7.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 7.01.2024 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi!
Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Yurt içi ve dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş da soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde 'Bu toprakta izin var' ve 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temalı etkinliğe katılmak üzere, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi!

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, dua ettikten sonra Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi.
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