Kaçak villa rezaletinde CHP yandaşı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu suçu mühendisi attı: “Tekstilciyim, aylık gelirim 10 bin lira”

Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatına devam eden Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.Hakkında, 'imar kirliliğine neden olma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendiği davanın ilk duruşmasına katılmadığı için yakalama kararı çıkarılan Mahiroğlu, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ise adeta kıvırdı. Tekstilcilik yaptığını ve aylık gelirinin sadece 10 bin lira olduğunu öne süren Mahiroğlu, kaçak villasındaki ruhsata aykırı ilave kat düzenlemesinin görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek suçu mühendise attı.Ruhsata aykırı herhangi bir durum olduysa da bilgisi olmadığını ileri süren Mahiroğlu, üzerine kayıtlı mal varlıklarının ayrıntısını da bilmediğini söyledi. İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki 300 metrekarelik villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti. Medyaya yansıyan haberlerine ardından yargı ve bürokrasiyi harekete geçirmiş, 2 yıldır göz yumulan kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na 'imar kirliliğine neden olma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Elde edilen bilgilere göre, hakkında 'imar kirliliğine neden olma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Mahiroğlu, 21 Haziran'daki ilk duruşmaya katılmadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Mahiroğlu hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. 13 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanan Mahiroğlu'nun havalimanında yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarılarak ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilcilik yaptığını, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürdü. Üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirten Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası bulunmadığını da dile getirdi. Mahkemede hakkında yakalama kararı olduğuna ilişkin bilgilendirme yapılan Mahiroğlu, buradaki savunmasında avukata ihtiyacı olmadığını ve savunmasını kendisinin yapacağını söyledi.Kendisinin daha önce kaçak villa inşaatıyla ilgili ifade verdiğini belirten Mahiroğlu, villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne sürdü. Mahiroğlu, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise attı. Yapının imara aykırı olmasını öğrendikten sonra yıkarak eski haline getirdiğini iddia eden Mahiroğlu, bunun dışında ruhsata aykırı bir durum olduysa da haberinin bulunmadığını söyledi.Mahkemede Mahiroğlu'na yasal şartlar oluşması halinde kamuya yararlı bir işte çalışarak cezayı çekmek isteyip istemediği soruldu.Mahiroğlu bu soruya, 'Kamuya yararlı bir işte çalışmaya rızam vardır' cevabını verdi ve suçsuz olduğunu beraatini ve duruşmalardan muaf tutulmasını talep etti. Nöbetçi mahkeme, Mahiroğlu'nun serbest bırakılmasına karar verdi.Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz manzaralı villasında gerçekleştirdiği kaçak inşaatla ilgili yerli ve milli medya birçok habere imza attı. Sabah'ta yer alan habere göre, Mahiroğlu'nun kaçak inşaatıyla ilgili her adımı takip eden yerli ve milli medyanın yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü ısrarlı yayınlar yargıyı ve bürokrasiyi harekete geçirdi. İki kez mühür kırarak kaçak inşaatı sürdüren Mahiroğlu, yaptığı hukuksuzluğun hesabını hakkında açılan davada verecek.