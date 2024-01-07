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Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara Valiliği, kentin güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek, çatı uçması ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

Ekleme: 7.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 7.01.2024 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısıAnkara Valiliği, kentin güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek, çatı uçması ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, gece saatlerinde ise pus, yer yer sis hadisesi tahmin edilmektedir. Sabah saatlerinden sonra Ankara'nın güney kesimlerinde (Polatlı, Gölbaşı, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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