Esra Ezmeci'ye ilginç teklif: Stüdyodakiler şoke oldu!

Beyaz TV'nin sevilen programı Esra Ezmeci ile Yeni Baştan her gün saat 13:00'da izleyicileri ekran başına kilitliyor.Bugün yayınlanan programda ise, stüdyodakileri ve ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi şoke eden bir gelişme yaşandı.Canlı yayına Antalya Alanya'dan bağlanan 66 yaşındaki Hasan Y., programın konuklarından Sezer ve Elif Nur'a hem çalışabilecekleri bir iş hem de bir ev vermek istediğini söyledi. Gelen yardımla konuklar büyük bir şok yaşarken, izleyici adam program aracılığıyla büyük bir bağışta bulunmak istediğini de dile getirdi.Esra Ezmeci ile konuşan yaşlı adam; ünlü psikoloğun yönlendirmesiyle birikimi olan 8 kilo altınını, okul veya huzur evi gibi yerlere bağışlayacağını açıkladı. İşte o açıklamalar;'Benim sizden özel bir ricam var. Ben güzel bir birikim yaptım Almanya'dan. Aşağı yukarı 8 kilo altınım var. Bunu birlikte değerlendirebilirsek; nereye, ne şekilde değerlendiririz düşünürsek onu size hibe etmek istiyorum. 8 kilo altını Esra Hanım'ın uygun gördüğü yerde; yani okul, huzur evi veya düzgün insanlara verebiliriz. Ben 66 yaşındayım. Bu para benim kendi birikimim.'