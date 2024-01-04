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Esra Ezmeci'ye ilginç teklif: Stüdyodakiler şoke oldu!

Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında bir izleyici canlı yayında rekor bir bağışta bulunarak 8 kilo altını Esra Ezmeci'ye hibe etti.

Ekleme: 4.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 4.01.2024 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Esra Ezmeci'ye ilginç teklif: Stüdyodakiler şoke oldu!Beyaz TV'nin sevilen programı Esra Ezmeci ile Yeni Baştan her gün saat 13:00'da izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Bugün yayınlanan programda ise, stüdyodakileri ve ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi şoke eden bir gelişme yaşandı.

ESRA EZMECİ'YE İLGİNÇ TEKLİF!
Canlı yayına Antalya Alanya'dan bağlanan 66 yaşındaki Hasan Y., programın konuklarından Sezer ve Elif Nur'a hem çalışabilecekleri bir iş hem de bir ev vermek istediğini söyledi. Gelen yardımla konuklar büyük bir şok yaşarken, izleyici adam program aracılığıyla büyük bir bağışta bulunmak istediğini de dile getirdi. 

Esra Ezmeci'ye ilginç teklif: Stüdyodakiler şoke oldu!

Esra Ezmeci ile konuşan yaşlı adam; ünlü psikoloğun yönlendirmesiyle birikimi olan 8 kilo altınını, okul veya huzur evi gibi yerlere bağışlayacağını açıkladı. İşte o açıklamalar;

16 MİLYON LİRALIK REKOR BAĞIŞ!
'Benim sizden özel bir ricam var. Ben güzel bir birikim yaptım Almanya'dan. Aşağı yukarı 8 kilo altınım var. Bunu birlikte değerlendirebilirsek; nereye, ne şekilde değerlendiririz düşünürsek onu size hibe etmek istiyorum. 8 kilo altını Esra Hanım'ın uygun gördüğü yerde; yani okul, huzur evi veya düzgün insanlara verebiliriz. Ben 66 yaşındayım. Bu para benim kendi birikimim.'
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