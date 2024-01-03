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İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 171 kişinin yaralandığı bildirildi. İran medyası patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.

İran Devlet Televizyonu, İranlı General Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında arka arkaya patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan izdihamda yaralananların olduğu belirtildi.

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 171 kişinin yaralandığı bildirildi. İran medyası patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.
Ekleme: 3.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 3.01.2024 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 171 kişinin yaralandığı bildirildi. İran medyası patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 171 kişinin yaralının olduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 73 kişinin hayatını kaybettiği, 171 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

'BOMBA YÜKLÜ 2 ÇANTA PATLADI'

İran'ın Tasnim ajansı patlamaların bölgeye bırakılan 2 çantadan kaynaklandığını yazdı.
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
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