  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen Kafes-28 operasyonunda İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 56 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Ekleme: 3.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 3.01.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '11 İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-28' operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahıs yakalandı.' ifadelerini kullandı.

11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

'Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il Emniyet Müdürlüklerimizce, İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 İlde;

ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 Operasyonları düzenledi.

Operasyonda yakalanan şahısların; Suç Örgütü Üyeliği, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama Saldırı, Kalpazanlık, Soygun, Dolandırıcılık, Göçmen Kaçakçılığı, Adam Öldürme, Fuhuş, Hırsızlık, Kaçakçılık, Rüşvet, Yolsuzluk ve Sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti.

İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor. Bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin.

Milletimizin duası sizinle Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.'

11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
HDP'nin oyu için önce Türk Bayrağı'nı sonra Atatürk'ü kaldırdılar!
İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor... Son 24 saatte 128 şehit daha
Tokyo Havalimanı'ndaki kazanın sebebi belli oldu
Bakan Uraloğlu: Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projemizde seri üretime başladık
Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e para akışı sağladığı mesajlar! 'Hocam para hesabınıza geldi..'
AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
İyi Parti'de bir istifa daha: Ali Kıdık partiden ayrıldı
CHP'den bir heykel hizmeti daha! Dikili'de Bülent Ecevit heykeli yenilendi
Fatih Altaylı nasıl kıvıracağını şaşırdı: 'Sanki yumruk atana eline sağlık diyormuşum!'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: '2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor'
Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı!
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer öldürüldü
6 aylık enflasyon farkı BELLİ OLDU! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı talimatı!
Türkiye'nin 2022'de vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Enflasyon rakamları belli oldu!
11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Netanyahu gidici! 'Gazze Kasabı'na soğuk duş: Halkın sadece yüzde 15'i istiyor
Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!