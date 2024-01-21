CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten CHP'ye salvolar

Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın'ın bu haftaki konuğu CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş oldu. Yılmaz Ateş, Bağcı'nın gündeme dair sorularını yanıtlarken; önemli açıklamalarda bulundu.İşte Ateş'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar;'Sayın Özgür Özel geldi kendisini öyle bir ortamda buldu ki... Kılıçdaroğlu giderken tuzaklar kurarak gitti. Mesela kendisinin elinde kurultay yapıyor ama Tüzük değişikliğini gündeme getirmedi ve '25 Kasım'da Olağanüstü Tüzük ve Program Kurultayı yapacağım' dedi. Ama bu yapılabilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi döneminde Atatürkçü, ulusalcı, Türkiye'nin ulusal çıkarlarından yana olan kadroları biçti attı. Kimini ihraç etti, kimini pasif hale getirdi. Gözünün üzerinde kaşın var diyenleri; PKK ve FETÖ'ye karşı tavırlı olanları partiden attı. Bütün bunlar Özgür Bey'in kucağına bıraktı. Ve Özgür Bey de bunun heyecanı ile çıktı Kurultay'da dedi ki birincisi 'Olağanüstü Tüzük Kurultayı yapacağım' dedi. İkinci olarak da 'Ön seçim yapacağım' dedi. 'Namus ve şeref sözü veriyorum' dedi. Namus ve şeref sözünü tutamadı. Tüzük değişikliği ve ön seçim bizim partimizin olmazsa olmazıdır. Örgütünüze siz bu heyecanı verememişseniz başarı şansınız çok azdır.Belediye Başkanlarının partideki örgüt üzerindeki elini çekeriz. Bu siyasetin doğru bir ilkesidir. Baktığımız zaman CHP'de sadece İmamoğlu yok ki. CHP'de esas olarak organlar var. Sayın Özgür Özel acaba bu kurumlarıyla nasıl bir çalışma yürütüyor? Sayın Özel ile İmamoğlu ilişkisine gelince de bu konuya pek şaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kendisi zaten 'Sayın İmamoğlu ile uyumlu çalışacağım' dedi. Bugünkü durumu Özgür Bey adayken de söylemişti. Ben o zaman da bu düşüncenin sakat bir düşünce olduğunu söylemiştim.15 yıldır Sayın Lütfü Bey belediye başkanı. Bunun 10 yılı bizim partide, 5 yılı AK Parti'de geçti. Hatay'ın tamamında 15 yıldır en karar verici kişi Lütfü Savaş. 'Depremlerde yerel yönetimlerin hiçbir günahı yoktur' demek mümkün değil. Lütfü Savaş içim ön seçim yapılsaydı bu tartışmalar olmazdı ama bütün bu olaylar varken genel merkezin tekrar Lütfü Bey'i ataması doğru bir karar değil.Popülist politikalar başarı getirmiyor. Partililere ve ilçe yönetimdekilere ve bu partiye emek verenlere de haksızlık. Koca Etimesgut'ta aday olacak bir tane kişi bulamıyoruz dışarıdan atıyoruz. Keşke milletvekilliğinde değerlendirilseydi daha uygun olurdu. Herhangi bir ön seçim yapılmadan bu örgütün tercihi dikkate alınmadan -Erdal Bey'in şahsında değil- bu hareketi doğru bulmuyorum.CHP'nin izlediği politikalarla seçimi kazanmasına ben %1 bile şans tanımadım. Ege'de eğer 'Adı konmamış ada parçacıkları Yunanlılarındır' deyip, siz o konuda milletvekillerinize genelge gönderip 'konuşmayın' derseniz bu milletten oy alamazsınız. CHP'nin 1974'ten bu yana temel politikası iki devlettir Kıbrıs'ta. Ama siz orada çıkar da 'Kıbrıs'ta tek çözüm iki ayrı devlet değildir' derseniz bu milletten oy alamazsınız. Siz eğer PKK'li gitmiş Suriye'ye konumlanmış. Ve siz çıkan tezkereye Suriye'de Irak'ta terörü bertaraf etmeye yönelik, Türkiye'ye sızmayı önlemek için alınan önleme hayır derseniz bu milletten oy alamazsınız.''FETÖ terör örgütüne bulaşmış, sözcülüğünü yapmış kişiler CHP listelerinden milletvekili yapıldı.'