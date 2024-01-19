Muş’ta korkunç olay: 14 yaşındaki iki kız çocuğu ipe asılı halde bulundu!
Muş'ta 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T. isimli iki kız çocuğundan haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis ekipleri P.A.'nın babası Cemal A.'ya ait metruk eve girdiğinde ise korkunç manzarayla yüzleşti. Cansız bedenleri ipe asılı halde bulunan kız çocuklarının ölümüyle ilgili araştırma sürüyor.
Korkunç olayın adresi Muş'un Varto İlçesi'ydi. Dün, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T.'nin akşam olmasına rağmen evlerine gitmemeleri üzerine yakınları polise haber verdi.
METRUK EVDE İPTE ASILI HALDE...
Yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlenirken, haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna, daha sonra ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
METRUK EVDE İPTE ASILI HALDE...
Yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlenirken, haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna, daha sonra ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.