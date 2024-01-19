İki ilde 12 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli ve İstanbul'da 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 12 mağdur kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün 'fuhşa aracılık ve yer yemin etme' suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Ocak'ta Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL ele geçirildi. Yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan 9 şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.