Bakan Tekin hastanede tedavi gören öğrencilere ziyaret: Karnelerini dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve burada eğitim alan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastanede eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, doktorlardan öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.Öğrencilerin yaptığı çalışmaları da inceleyen Bakan Tekin, 20 öğrenciye karnelerini verdi.Türkiye genelinde 147 hastane sınıfında 566 öğrencinin eğitim gördüğü, evde eğitim gören öğrenci sayısının ise 11 bin 851 olduğu belirtildi.