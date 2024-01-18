Şirin Payzın'dan İyi Partili vekile 'CHP ile ittifak yapın' baskısı

31 Mart'a sayılı günler kaldı...Hal böyle olunca iyice seçim atmosferine girildi.Aday belirleme çalışmalarını sürdüren muhalefette bilindiği üzere İyi Parti, CHP'nin ittifak teklifini reddetmişti.İyi Parti cephesinin özellikle İstanbul ve Ankara'da aday çıkarma kararı CHP tabanını rahatsız etti.İstanbul ve Ankara'nın kaybedileceğini düşünen CHP'liler, İyi Parti'yi eleştiri yağmuruna tutuyor.Bu tepkilerden biri de son olarak CHP tarafından fonlanan Halk TV ekranlarında yaşandı.'Şirin Payzın ile Sözüm Var' programında sunucu Şirin Payzın, İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'a yüklendi.Payzın, "CHP de çıkıp dese ki; sevgili İyi Partililer öyle kendi kanatlarınızla uçun diyorsunuz ama zamanında siz kendi kanatlarınızla uçsaydınız da bizim sayemizde parlamentoya girmeseydiniz deseler ne olacak cevabınız? Çünkü CHP’lilerin de bunu demeye hakkı var. Siz diyorsunuz ya şimdi bizim artık desteğimiz yok İmamoğlu ve Yavaş kendi bileklerinin gücüyle kazansınlar, madem o kadar iyi başkanlar göstersinler, bakalım üçüncü yol belki. O zaman CHP’liler de Akşener’e diyebilirler ki o zaman zamanında mitingleriniz engellenirken, parlamentoya sokulmazken biz 15 vekilimizle grup kurmanızın önünü açtık. Siz o zaman yetiyordu ise kendi gücünüzle girseydiniz deseler ne olur cevabınız?" diye sordu.İyi Partili Uz, Payzın'ın sorusuna 2019'daki yerel seçim sonuçlarını hatırlatarak yanıt verdi.Uz, CHP'nin kendilerine 15 milletvekili vermesi karşılığında 2019'daki yerel seçimlerde 'ne deniyorsa yapıldığını' söyledi.Uz daha sonra 15 milletvekili karşılığında İstanbul ve Ankara'nın CHP'ye bırakıldığını sözlerine ekledi.İyi Partili Rıdvan Uz'un konuyla ilgili sözleri şöyle:Çok net bir cevabımız var, Türkiye’de siyasi partiler kurulur 41 vilayette teşkilatını, yönetimini, örgütünü tamamladığında seçime girmeye hak kazanır. Biz o zaman 56 tane ilde tamamlamış olmamıza rağmen YSK toplandı 5 ret 5 de kabul verdiler. Yani dediler ki yarın sabah yurt dışındaki arkadaş da geldiği zaman tekrar oylanacak 6’ya 5 karar çıkacak. Türkiye’de siyasi parti kurdurulmazken, hiç kimse buna cesaret edemezken Davutoğlu ve Babacan dahil, herkes dahil. Bir kadın yüreğini ortaya koyarak parti kurmaya çalıştı. Bunun neticesinde bütün görevlerini siyasi partiler kanuna göre yerine getirmiş olmasına rağmen bu engellenmeye çalışınca gece yarısı Denizli dönüşünde sayın Kemal Bey’in kapısını çalarak dediler ki biz size siz bize lazımsınız. Yeni bir parti kurulması ve Meclis’te olması lazım dendi. Dolayısıyla 15 vekil de talep edildi. Bunu da CHP verdi. Dolayısıyla biz hiçbir talepte bulunmadan ben yerel yönetimlerdeydim, o zaman genel başkan dedi ki hiçbir yerde arıza çıkarmayacaksınız biz yerel seçimde bu 15 vekilin karşılığında feragat edeceğiz ne deniyorsa yapacağız dendi. Ve biz bu vekilin karşılığında İstanbul’u bıraktık, Ankara’yı verdik. Neden, çünkü parlamenter sistem ve Türk demokrasisi için.Öte yandan Şirin Payzın'ın programına, geçtiğimiz günlerde de Kadıköy'den belediye başkanlığına aday olduğunu duyuran Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu katılmıştı.Hem Payzın hem de programdaki diğer isimler, Maçoğlu'na adeta hesap sordu.