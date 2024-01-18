Önce Öcalan ve kayyum sonra at pazarlığı! DEM'den CHP'ye 'destek verdiğimiz her ilde 1 ilçe' şartı... İstanbul'da iki nokta istediler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için kolları sıvadı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.Daha sonrasında ittifak için DEM'in ayağına giden Özel, PKK'nın askerlerimizi şehit ettiği kalleş saldırılarda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı sonrası, Kandil'in siyasi ayağı el yükseltti. DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek 'Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Parti, CHP'ye vereceği seçim desteğinin somut karşılıklıkları istemeye başladı.İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'yi destekleyeceği konuşulan Kandil'in siyasi uzantısının Bursa hariç destek verdiği tüm illerde ilçe belediyesi talebi var.DEM İstanbul özelinde CHP'den iki ilçe talep ediyor. Bu ilçeler Adalar ve Esenyurt.Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Demek ki sadece seçimler için ittifak yapmayacaklar. İdeolojik bir işbirliği de gündemde' diyerek CHP - DEM hattındaki kirli pazarlığı köşesine taşıdı.Sırrı Sakık'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yaptığı görüşme sonrası 'Kapalı kapılar ardında ne konuşuldu açıklayın' şeklinde yaptığı çağrıyı anımsatan Selvi şu ifadeleri kullandı;Aynı çağrıyı bu kez ben yapıyorum. Özgür Özel, DEM Parti ile kapalı kapılar ardında konuştuklarınız neler? DEM Parti ile seçim işbirliğinin ötesinde ideolojik bir ittifak söz konusu olacak mı?Bir yandan da Kandil'den CHP - DEM ittifakına yön tayin ediliyor.PKK'nın Avrupa ayağında yer alan sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi.CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü gecikmedi. Ümit, 'Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli' deyip 'yerel özeklik' talebiyle pazarlıkta el yükseltti.'DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'şeffaf olacağız' teminatı veren CHP lideri Özgür Özel'e Kandil'in övgüsüne de mazhar oldu. PKK televizyonlarında Özel'e methiyeler düzüldü, 'Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu' denildi.