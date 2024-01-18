Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu! 20 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyeti, Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik “Rüşvet” operasyonu düzenledi. Aralarında bir Belediye Başkan Yardımcısı’nın da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyon, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapıldı. Aralarında bir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı'nın Nuraydın Sak olduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyonun, imarla ilgili bazı dosyaların üzerinden alındığı saptanan rüşvetler üzerine düzenlendiği ifade edildi.