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AK Parti'den İstanbul için özel beyanname! İşte ‘fetret devrini’ bitirecek projeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "fetret devri" olarak isimlendirdiği İstanbul'da CHP'li belediye dönemini bitirecek projelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Projeler arasında kentsel dönüşüm, lastik tabanlı tramvay sistemi ve hızlı metro sistemleri yer alıyor.

Ekleme: 18.01.2024 - 09:18 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den İstanbul için özel beyanname! İşte ‘fetret devrini’ bitirecek projeler
AK Parti'nin İstanbul'a özel hazırladığı seçim bildirgesinde yer alacak dev projelerin detayları ortaya çıkmaya başladı.

24 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılması planlanan 'İstanbul Seçim Bildirgesi'nde yer alması düşünülen ve megakentin sorunlarına kalıcı çözüm getirecek projeler şöyle:

AK Parti'den İstanbul için özel beyanname! İşte ‘fetret devrini’ bitirecek projeler

YÜKSEK HIZLI METRO PROJELERİ

İstanbul'a yeni metro hatları kazandırılacak. Hatlar devreye girdikçe İstanbul'un hem ulaşım hem de trafik sorunu büyük ölçüde rahatlayacak.

Çalışmalar sırasında Fransa'daki Grand Paris Express Hattı (Paris'in dört bir yanındaki 45 belediyeden geçecek ve günde 1,5 milyon yolcu taşıyacak hat) gibi bir sistem kurulması üzerinde de duruldu.

Toplantılarda, İstanbul'un yoğunluğunu rahatlatmak için şehrin dışında 500-700 bin nüfuslu yeni şehirler kurulması, bu şehirlerin metro hattı ile merkezlere bağlanması değerlendirildi. Bu hattın beyannamede yer alıp almayacağı henüz netleşmedi.

METROBÜS HATTI YER ALTINA İNECEK

Mevcut metrobüs hattı yer altına alınacak. Bu güzergah boyunca yer altında raylı sistem inşa edilecek. Metrobüs hattının olduğu yer üstündeki bölüm ise araç trafiğine açılacak.

AK Parti'den İstanbul için özel beyanname! İşte ‘fetret devrini’ bitirecek projeler

LASTİK TABANLI TRAMVAY

Şehrin ulaşım sorununu çözmek için bazı hatlara lastik tabanlı tramvay sistemi kurulacak. Bir anlamda modern, körüklü elektrikli otobüs-tramvaylar ulaşımı anlamına gelen projedeki araçların 3-4 vagonlu olması planlanıyor.

AK Parti'den İstanbul için özel beyanname! İşte ‘fetret devrini’ bitirecek projeler

YERİNDE YENİ YAŞAM

Kentsel dönüşüm projeleri 'Yerinde Yeniden Yaşam' başlığı altında toplanacak. Yerinde dönüşüm öncelik olacak.

Ancak bu mümkün olmuyorsa insanları mevcut yerlerinden başka bir yere götürmek için bazı teşvikler ve destekler gündeme gelecek.

Yerinde dönüşüm olmayan yerlerin ise yapılaşmaya kapatılarak yeşil alan, park planlanması üzerinde duruluyor.

AKILLI TRAFİK SİSTEMLERİ

Beyannamede akıllı trafik uygulamasının yaygınlaştırılması ve daha etkin kullanılması da bulunuyor.

AK Parti'den İstanbul için özel beyanname! İşte ‘fetret devrini’ bitirecek projeler

TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Taksi sorununun çözülmesi için projeler geliştiriliyor. Toplantılarda, tekelleşmenin önüne geçilmesi, bir kişinin sadece bir taksiye sahip olabilmesi, taşeron taksiciliğe son verilmesi, yani taksi kiminse o kişi tarafından kullanılması gibi alternatifler tartışıldı.

TURİZM

Bu başlık altında Haydarpaşa Garı'nın turizme kazandırılması, tarihi yarımadanın Roma benzeri bir sistemle turizm merkezi yapılması gibi projeler bulunuyor.



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