Murat Kurum, İmamoğlu ile tartışmaya girmeyecek: Bizim derdimiz İstanbul

Yerel seçimlere yaklaşık 2,5 ay kaldı.Partiler yavaş yavaş aday belirleme süreçlerini geride bırakırken, adaylığı kesinleşen isimler de kampanyaya başladı.Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da kampanyası kapsamında temas ve ziyaretlerine devam ediyor.Kurum, bu kapsamda İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti.Türkiye'nin ekonomik gücü içerisinde İstanbul'un önemine vurgu yapan Kurum, yeni dönemde göreve gelmesi durumunda atacağı adımları sıraladı.Üretim ve istihdama dikkat çeken Kurum, sanayi ve üretime desteği hiçbir zaman bırakmayacaklarını söyledi.Kurum, açıklamalarından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.İBB Adayı Kurum'a, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun "Bu millet temsilciye oy vermez" sözleri soruldu.Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan istişarelerine yönelik gelen bu eleştiriye, İmamoğlu'nun yabancı ülke temsilcileriyle yaptığı görülmeleri hatırlatarak verdi."Cumhurbaşkanımız'la görüşmeyelim de yabancı ülke büyükelçileriyle mi görüşelim?" diyen Kurum, şöyle konuştu:"Ekrem Bey şöyle dedi, Ekrem Bey böyle yaptı tartışmalarına girmeyiz"Ekrem Bey şöyle dedi, Ekrem Bey böyle yaptı senaryoları üzerinden biz konunun içinde olmayacağız.Yani onların dümenine su taşımayacağız. Kendilerinin İstanbul dışında beklenti ve sorunları olduğu için farklı gündemler peşinde koşmaya devam ediyorlar.Biz Sayın Cumhurbaşkanımız'la çalışmakta ancak iftihar ederiz.Bize bunu söyleyenlerin kiminle konuştuğunu milletimiz çok iyi biliyor.Biz Sayın Cumhurbaşkanımız'la görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşseydik? Onların yaptıkları gibi sufle aldıkları yerlerle mi görüşeceğiz?