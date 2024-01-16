Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı

Mersin-Antalya D 400 karayolunda feci bir kaza meydana geldi.Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine gelerek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'dan da bilgi alan Vali Pehlivan, daha sonra otobüsün yedek şoförü ve muavini ile de görüştü.Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek şunları söyledi:'Mersin-Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi. Kaza neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerde bulunan hastanelere ve Mersin il merkezine sevk edildi. Gerçekten çok elim bir kaza, hepimizin canı yandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Kaza haberini alır almaz ekiplerimiz arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmaları yaptı.'