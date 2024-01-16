  • USD: 30,08 - 30,14
  • EURO: 32,76 - 32,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 30 kişi ise yaralandı.

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
Ekleme: 16.01.2024 - 08:42 Güncelleme: 16.01.2024 - 08:45 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
Mersin-Antalya D 400 karayolunda feci bir kaza meydana geldi.

Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı

9 kişi yaşamını yitirdi

Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Vali Pehlivan kazayla ilgili bilgi aldı

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine gelerek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'dan da bilgi alan Vali Pehlivan, daha sonra otobüsün yedek şoförü ve muavini ile de görüştü.

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı

'Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi'

Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek şunları söyledi:

'Mersin-Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi. Kaza neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerde bulunan hastanelere ve Mersin il merkezine sevk edildi. Gerçekten çok elim bir kaza, hepimizin canı yandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Kaza haberini alır almaz ekiplerimiz arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmaları yaptı.'
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi açıkladı! Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız
Başkan Erdoğan'dan DEM'le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta'yı hedef alan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var
İlk Türk astronot uzay yolcusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' göndermeli sözü yeniden gündemde
Zehir tacirlerine geçit yok! Narkogüç-44 operasyonunda 163 kişi yakalandı
MSB: 12 Ocak'taki menfur saldırı sonrası 114 hedef başarıyla imha edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi
Murat Kurum devreye girdi, süper kupa krizi çözüldü
Fidan'dan Pakistan ve İran gerilimiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul Adayı Murat Kurum'dan Esenler'e ziyaret! 'Omuz omuza çalışacağız...'
Ümraniye'de bina çöktü: Metro çalışması sırasında yolda çökme olmuştu
ABD medyasından çarpıcı analiz! Biden’ın U dönüşü: ABD’nin Orta Doğu stratejisi çöktü!
MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
Mehmet Selim Kiraz'ın katilinin kuzeni, CHP'de kampanya yöneticisi oldu
Çalışma hayatında yeni dönem! Milyonları ilgilendiriyor: Meclis'te yasalaşacak
Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Serbest Geçiş Sistemi ile trafik sorunu ortadan kalktı
CHP 'Ablam' deyip ayağına gittiği Akşener'e bu kez 'Ahlaksız' dedi! İYİ Parti'den 'CHP'li belediyeler cıvık' çıkışı: 5 sene daha gitmezdi
Gökyüzünde tarihi adım! Bakan Kacır açıkladı... 4 maddelik hedef
Türkiye'ye dev bir eser daha! Şanlıurfa Şehir Hastanesi yükseliyor
Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Konya'da görenleri şaşırtan araç: Tavuklarını otomobille gezdiriyor

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Bu fırsat her zaman gelmez' diyerek tarih verdi

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Ağacın altında varilin içinde buldu, hayatı değişti! Değerini öğrendiğinde çoktan köşeyi dönmüştü! Şansın bu kadarı pes dedirtti

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Sahte belgeler artabilir: Yapay zeka artık gerçekçi el yazıları yazabiliyor

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Amerika Apple Watch'ların satışını yasaklıyor mu? Son söz Joe Biden'da!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!

Whatsapp'a bir özellik daha geliyor! Uygulama artık daha kolay daha pratik olacak! İşte yeni özellikler!