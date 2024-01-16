Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.Bu kapsamda silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.