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40 yıllık evli çift vazo ile birbirini yaralamıştı: İntihar etti!

Sosyal medyada çok konuşulan olay Aksaray'da yaşanmıştı. Mevlüt Ç. ile 40 yıllık eşi Yeter Ç. (56) tartışma sırasında birbirlerini vazo ile yaralamıştı. Çiftten Mevlüt Ç. bugün kızının evinin balkonundan atlayarak yaşamını sonlandırdı. İşte korkunç olayın detayları

Ekleme: 16.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
40 yıllık evli çift vazo ile birbirini yaralamıştı: İntihar etti!Sosyal medyada çok konuşulan olay 11 Ocak'ta Aksaray'da yaşanmıştı. Mevlüt Ç. ile 40 yıllık eşi Yeter Ç. (56), evde tartıştı. Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurup yaraladı.

Çift kanlar içinde kaldı, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mevlüt ve Yeter Ç., adrese gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

40 yıllık evli çift vazo ile birbirini yaralamıştı: İntihar etti!

'40 YILLIK EŞİM VE BU İLK KAVGAMIZ'
Mevlüt Ç., hastaneye kaldırıldığı sırada gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, "Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi.

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan çift, polis merkezindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

40 yıllık evli çift vazo ile birbirini yaralamıştı: İntihar etti!

Mevlüt Ç. ifadesinde, "Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık" dedi. Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.

Mevlüt Ç., bugün de iddiaya göre eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Mevlüt Ç., saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı binanın 3'üncü katında oturan kızının evine gitti.

Mevlüt Ç., balkondan atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

40 yıllık evli çift vazo ile birbirini yaralamıştı: İntihar etti!

Kanlar içindeki Mevlüt Ç., ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

40 yıllık evli çift vazo ile birbirini yaralamıştı: İntihar etti!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













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