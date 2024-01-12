Mersin'de korkunç olay! Denize giren 2 çocuk boğularak yaşamını yitirdi!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Atatürk Parkı sahilinde denize giren 11 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen çocukların çırpınışlarını gören bir çevredekiler, denize atlayarak çocukları kıyıya çıkardı.Çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuk da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.