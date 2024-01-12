Antalya'da kazaya karışan sürücü sıkıştığı yerde dakikalarca telefonla konuştu

Antalya'da trafik kazası meydana geldi.Saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda Atilla Karabulut, kasadan kayan malzemeleri düzelttikten sonra kamyonetine bindi.Bu sırada arkadan gelen havalimanı personelini taşıyan Türkay Ağıl yönetimindeki midibüs, kamyonete çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, hafif yaralanan havalimanı personeli Kübra Kabak, Şefik Ay, Halime Taç, Soner Sırlı, Fatma Çapar, Esma Akdoğan'ı midibüsten çıkardı.Araçlarda sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl ile havalimanı personeli Bülent Akyüz ve kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Ağıl'ın, bulunduğu yerde kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonda konuştuğu görüldü.Kaza anında midibüste bulunan Soner Sırlı,dedi.Kazada yaralanan 9 kişi, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.