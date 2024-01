Survivor All Star'a ilk veda eden isim belirlendi: Ogeday ve Turabi birbirine girdi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da, dün akşam eleme heyecanı yaşandı.SMS oylamasının olmadığı elemede adaylar Doğukan Manço, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım düelloya çıkarak mücadele etti.Sercan ve Ersin arasındaki düello oyununu 5-0 Sercan kazandı.Böylece Ersin ve Doğukan eleme düellosuna çıktılar.Son düelloda Ersin Korkut, 5-1'lik skorla Doğukan Manço'yu yendi.Rakiplerine göre geride kalan ve istenilen başarıyı yakalayamayan Doğukan Manço, Survivor All Star'ın elenen ilk ismi oldu.Elendikten sonra konuşma yapan Manço, "Hayırlısı oldu. İnanılmaz rakipler var karşımda. Hepsi gurur duyulası insanlar. Çok güzel çalışmış insanlar. Bu adamın tuzu kuru zannettiler ama ben her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak sağladım. Bu kadar erken eleneceğimi tahmin etmiyordum. Bir sonraki All Star'a katılmak istiyorum. Acun Ağabey'den söz istiyorum. Hepinizi tek tek tanıdım. Hepinizi sevdim." ifadelerini kullandı.Öte yandan yine dün akşamki bölüme, eleme heyecanının yanı sıra Turabi ve Ogeday'ın tartışması damga vurdu.Turabi ve Ogeday ödül oyununda yarışırken kazanan Ogeday oldu.Oyun bittikten sonra Ogeday, Turabi'nin yanına giderek 'Şöyle atacaksın' dedi. Turabi de öfkelendi.Ogeday ise 'Biat edeceksin' dedi. Turabi de bu kez 'Sen kimsin de sana biat edeceğim?' diyerek yanıt verdi. İkiliyi, arkadaşları zor sakinleştirdi.Ödül oyunu bittikten sonra Murat Ceylan, Ogeday ve Turabi'ye söz verdi. İlk konuşmayı Turabi yaptı.Turabi şu ifadeleri kullandı:"İsterdim ki bu sayıyı alıp takımıma bir besin götüreyim. Açlıktan gerçekten ölüyoruz. Hem açlıkla mücadele ediyorum hem de burada bir tane de öpülmemiş kurbağa çocukla mücadele ediyorum. İkide bir kendisine bir ünvan biçiyor. Eğer bir ünvan biçilecekse Survivor'ın kralı ben, kendi de soytarısı olur. Kendisi durmadan ders ders diyor. 3 tane şampiyonluğu olan Survivor'ın yüzü Turbo Turabi'ye ders vermek anca böyle birisinin düşüneceği bir şeydir. Survivor uzun bir maraton, sular çekilince karıncalar balıkları yer, sular yükselince balıkları karıncayı yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne aldanmasın. Çünkü kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Kimin kimi yeneceğine de Survivor'ın akışı karar verir. Böyle şeyler olacak. Şımarık insanlar kendi karakterini gösterecek ama yolun sonunu çok iyi görüyorum. Çünkü böyle şımarık insanlarla hep mücadele ettim."Hemen sonra söz alan Ogeday da, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum, çok güzel mücadeleler oldu. Karşı takımı da tebrik ediyorum, iyi isimler vardı. Bir de iyi isimlerin önüne geçip kendini göstermeye çalışanlar vardı. Onu tebrik etmiyorum ama mücadele dedi, benim nezdimde onun benimle mücadelesi olamaz. O benimle öyle takılır işte, ben de onunla takılırım. Amerika'ya gidip iyi bir başarı elde etmiş olabilirsin, sonra başarının çok hikayesi var. Bir odada fotoğraf koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip, SMS'siz bir sene olduğu için tekrar Survivor'a geldiğin için bunları göz önünde bulundurarak SMS'le buralara gelirsen, buralardan çıkamam diye düşündüğün için bu sezonda gelip kendini gösterdiğin için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Ogeday'ın bu sözleri sonrası Turabi yine sinirlendi.İkili arasında gerginlik çok yükselince Murat Ceylan müdahale etti.