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Yusufeli Viyadüğü'nde sona doğru... Mayıs ayında hizmete girecek

Artvin’de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü inşaatında sona gelindi.

Ekleme: 10.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Yusufeli Viyadüğü'nde sona doğru... Mayıs ayında hizmete girecekÇoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle evlerini teslim alan vatandaşlar, eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı.

Yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük çalışmalarında sona gelindi.

Viyadük mayısta hizmete girecek

Bölgede Şilenkar, Baraj ve Tekkale viyadükleriyle birlikte 4 özel tasarım köprü, yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı. Zorlu vadilerde iskele ayağına ihtiyaç duymadan son teknoloji ile inşa edilen 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün de mayıs ayında ulaşıma açılması planlanıyor. Yusufeli merkez viyadüğü hizmete açıldığında mevcut 90 kilometrelik karayolunu 16 kilometre kısaltmış olacak.

'İlçeden çıkışımız 25 dakika uzamış oluyor'

Mart ayında geçici olarak köprünün açılacağını ifade eden Yusufeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Remzi Polat, yaklaşık 5 dakikalık mesafeyi 20 dakikaya geldiklerini ifade ederek şunları söyledi, ”İlçeyi gezmek isteyenler köprünün bitmemesinden kaynaklı, yolun uzadığından tercih edilmiyor. İlçe halkı merakla viyadüğün tamamlanmasını bekliyor. Özellikle sürücüler.” dedi.

Bölge halkından Serhat İnce ise, “Viyadük biz eski yerleşim yerimizde yaşarken yapımı devam ediyordu. Şuanda yeni yerleşim yerimize taşındık. Ama köprümüz bitmedi. Halen daha da inşaatı devam ediyor. Bunun üzerine 16 kilometrelik yolumuzda uzamış durumda. Bu da ilçeden çıkışımız 25 dakika uzamış oluyor. Bu nedenle de bölgedeki vatandaşların sabırsızlıkla beklediği durum haline geldi.” diye konuştu.

“Köprü Yusufeli'nin can damarı”

İlçede esnaflık yapan Zafer Ecer, 'Köprü Yusufeli'nin aslında can damarı, görüldüğü üzere 2 dakikalık yolu 25 dakikaya çıkartıyor. Geçici yol iyi bir yol değil, kazaya sebebiyet verebiliyor. Bir an önce bitmesi Yusufeli halkı için gerçek çok iyi olacaktı.” ifadelerine yer verdi.

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