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Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi

İtalyan Leonardo şirketi tarafından geliştirilen Astore İHA, Roketsan tarafından geliştirilen CİRİT Füzesi ile silahlandırılarak İtalyan Hava Kuvvetleri envanterine girecek.

Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
Ekleme: 10.01.2024 - 10:35 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
Roketsan tarafından geliştirilen CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi'nin ihracat performansı devam ediyor. İtalyan Leonardo şirketi tarafından geliştirilen Astore İHA'ya, Roketsan üretimi CİRİT Füzesi ile lançerinin entegrasyonu gerçekleştirildi.

CİRİT Füzesi ile silahlandırılan Astore SİHA'nın, İtalyan Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Astore SİHA'lar ile İtalyan Hava Kuvvetleri'nin, ABD'den tedarik edilen MQ-9 Blok 5 SİHA'ların teslimatları başlayana kadarki boşluğu kapatması hedefleniyor.

Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi


Öte yandan İtalya'nın, Bayraktar TB2 SİHA tedarikiyle ilgilendiği daha önce duyurulmuştu. Uzmanlar, Bayraktar TB2 SİHA'nın Astore SİHA'ya göre çok daha yüksek kabiliyetlere sahip olduğunu değerlendiriyor. Savunmasanayist'in haberine göre, ilaveten CİRİT Füzesi entegre edilen Astore İHA'nın, Bangladeş'te bazı atışlı testler gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak Bangladeş Hava Kuvvetleri envanterindeki Astore İHA'ların CİRİT Füzesi ile silahlandırıldığı yönünde henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

CİRİT Füze Sistemi
Roketsan üretimi CİRİT 2.75” Lazer Güdümlü Füze; taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek hassasiyetli ve maliyet etkin bir çözümdür.

Yeni nesil bir füze olan CİRİT, 2.75” güdümsüz roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla Roketsan tarafından geliştirilmiştir. Halihazırda; T129 ATAK Taarruz Helikopteri, AH-1W SuperCobra Taarruz Helikopteri, Kaideye Monteli CİRİT Aracı ile birçok yabancı platform tarafından kullanılmaktadır.

Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çap: 2.75” (70 mm)
Boy: 1.9 m
Ağırlık: 15 kg (Tüp Kompleksi Hariç)
Menzil: 1.5 (Min.) – 8 km (Maks.)
Harp Başlığı: Çok Maksatlı Başlık (Zırh Delici - Personel - Yangın Çıkarıcı), Yüksek İnfilaklı Başlık
Güdüm: MEMS-AÖB ile Ara Safha Güdüm Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm
Motor: HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Katı Yakıt
Platformlar: AH-1W, T-129 ATAK ve MIL-STD-1760 Arayüzüne Sahip Tüm Platformlar
Hedef Tipleri: Hafif Zırhlı/Zırhsız Araçlar, Silahlı Birlikler
Lazer İşaretleme: STANAG 3733 ile Uyumlu Lazer İşaretleyiciler
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Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
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