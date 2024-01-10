Saldırgan köpek dehşeti! Antalya'da yumurta toplayan kadına doberman saldırdı...

Saldırgan köpek dehşeti her gün bir başka boyuta erişiyor.Bugüne kadar sayısız cana mal olan cins köpekler Antalya'da da vahşeti yaşattı. 2 katlı müstakil evde eşi ve çocuklarıyla yaşayan Necla Akcan (50), yumurta toplamak üzere bahçeye girdi.Yumurtaları topladıktan sonra evine doğru yönelen Akcan, bir anda komşusuna ait doberman cinsi köpekle karşı karşıya geldi.Köpeğin ağzında bir tavuğunun olduğunu gören Akcan, köpeğe engel olmak istedi. Bu sırada köpek, Akcan'ın sol elinin serçe parmağını ısırarak elini tırmaladı.Bahçede bulunan fırçanın sapıyla köpeğe müdahale eden 2 çocuk annesi kadın, canını zor kurtardı.Akcan'ın yardım çığlığı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akcan, önce özel bir hastaneye, ardından ise Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Akcan'a tetanos ve kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi.Yaşadıklarını anlatan Necla Akcan, “Yumurta almak için bahçeye indim, kazların ve tavukların bana doğru kaçtığını gördüm. Bir baktım köpeğin ağzında bir tavuğum var. O an kendimi korumak için yumurtaları köpeğe doğru attım. Fırça sapıyla müdahale ettim. O anda beni ileri doğru itti. Elime diş geçirerek tırmaladı. Korkarak anlatıyorum, benimle uğraşırken ağzındaki tavuğu bırakırken başka bir tavuğu alarak geldiği yere gitti” dedi.Hastanede kontrollerin ardından bir tetanos aşısı yapıldığını belirten Akcan, “Kuduz iğnelerime ise devam edilecek. Hastane köpeğin aşı kartını istedi ama getirmediler. Ben de şikayetçi oldum, hakkımı arayacağım. Tavuklarım artık korkuyorlar, ben yanaşamıyorum. Ben bahçeye inmeye korkuyorum. Bu köpeğin barınağa götürülmesini istiyorum, serçe parmağımı kullanamıyorum. Daha önce de benim tavuklarıma saldırdı. Tasması ve zinciri yoktu” sözlerine yer verdi.