Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir kördüğümü! Yine açıklanmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık krizi derinleşiyor.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisineyakın isimleri kritik noktalara getirdi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.Parti içinde genel başkan kim tartışmaları yaşanırken 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiliyor.CHP'de belediye başkanlarını belirleme süreci ise tam bir kördüğüme dönüştü.Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak için diretiyor. İstanbul'da Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı ise Pendikten aday yapan İmamoğlu Murat Ongun'u ise Beşiktaş'tan aday yapmak için bastırıyor.İmamoğlu sadece İstanbul'un ilçeleri değil İzmir başta olmak üzere Muğla ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde de etkili olmak istiyor.Yılmaz Büyükerşen'in yaşı sebebiyle aday gösetilmeyeceği gündeme gelirken İmamoğlu'nun, kurultay sürecinde kendi yanında saf tutan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için harekete geçtiği ve Özel'in bu dayatmalardan rahatsız olduğu ortaya çıktı.İkili arasında en derin kriz ise İzmir üzerinden yaşanıyor.İmamoğlu ve Özel eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in üstünü çizdi ancak ortak bir isim üzerinde anlaşmaya varamadı.Özel'in İzmir için "Kadın aday" istediği ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu düşündüğü gündeme gelmiş ancak İmamoğlu'nun kendi güdümündeki Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği konuşulmuştu. Son olarak İmamoğlu'nun Buğra Gökce yerine yeni bir pazarlığa girişerek yine kendine yakın Selin Sayek Böke'yi İzmir için dillendirdiği ve "Madem Buğra'yı aday yapmıyorsun. O halde senin kadın aday olsun isteğine de uyacak Selin Sayek Böke'yi İzmir'de aday gösterelim. Genel Sekreter de Buğra Gökçe olsun" diyerek Özel'e yeni bir teklif sunduğu gündeme gelmişti.Ancak iki isim İzmir üzerinde henüz anlaşma sağlayamadı. CHP'de aday belirleme mesaisi bugün devam edecek. MYK'nin ardından saat 16.00'da Parti Meclisi Toplantısı başlayacak. Özgür Özel başkanlığında toplanacak PM'nin ardından 300'e yakın seçim çevresinin adayları kamuoyuna açıklanacak.CHP yandaşı Birgün'de yer alan iddiaya göre Parti Meclisi Toplantısı'nda CHP kurmayları, henüz açıklanmayan İstanbul ilçelerinin adayları ile Ankara'nın ilçelerinin adaylarını da görüşecek. Ancak, bir değişiklik olmazsa CHP'nin Çankaya adayı bu haftada açıklanmayacak. Yenimahalle, Mamak ve Keçiören gibi büyük ilçelerin adaylarının ismi ise kamuoyu ile paylaşılacak.İzmir adayının bu hafta da açıklanması beklenmiyor. Parti kaynakları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının açıklanmasının Ocak ayının ikinci yarısını kalacağını söylüyor.Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi toplantısında 250 ismin adaylığı açıklanacaktı ancak yaşanan kriz sebebiyle erteleme geldi.İptale kılıf olarak Yagıtay'ın verdiği Can Atalay kararı öne sürüldü ancak Özgür Özel'in telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dediği ve Ekrem İmamoğlu'nun telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattığı ortaya çıktı.Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasıdaki kavga lansman krizine de dönüştü.Ekrem İmamoğlu, dün yapılan adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu. Özel "aday dayatmasına" karşı çıkınca İBB adayı olan İmamoğlu'nun adı açıklandı.